Трасс заявила, что Великобритания не должна зависеть от российского газа

Власти Великобритании должны строить больше атомных электростанций и производить малые модульные реакторы, чтобы не зависеть от газа из России. Такое мнение выразила глава британского МИД Лиз Трасс, сообщил телеканал Channel 4.

Министр иностранных дел приняла участие в первых предвыборных теледебатах кандидатов на пост премьер-министра. Она ответила на вопрос о росте цен на энергоресурсы.

«Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода», — пояснила Трасс.

По ее мнению, нужно сделать ставку на развитие атомной энергии. В дебатах также участвовали Риши Сунак, Пенни Мордонт, Том Тугендхат и Кеми Баденок. Кто-то из них сменит Бориса Джонсона на посту главы британского правительства. Уходящий в отставку премьер попросил выбывших из гонки политиков поддержать любого кандидата, кроме Риши Сунака.