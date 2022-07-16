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    16 июля 2022, 02:56

    Трасс заявила, что Великобритания не должна зависеть от российского газа

    Трасс: Великобритания должна развивать атомную энергетику, чтобы не зависеть от России

    Юлия Шелковенко

    Власти Великобритании должны строить больше атомных электростанций и производить малые модульные реакторы, чтобы не зависеть от газа из России. Такое мнение выразила глава британского МИД Лиз Трасс, сообщил телеканал Channel 4.

    Трасс заявила, что Великобритания не должна зависеть от российского газа

    Министр иностранных дел приняла участие в первых предвыборных теледебатах кандидатов на пост премьер-министра. Она ответила на вопрос о росте цен на энергоресурсы.

    «Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода», — пояснила Трасс.

    По ее мнению, нужно сделать ставку на развитие атомной энергии. В дебатах также участвовали Риши Сунак, Пенни Мордонт, Том Тугендхат и Кеми Баденок. Кто-то из них сменит Бориса Джонсона на посту главы британского правительства. Уходящий в отставку премьер попросил выбывших из гонки политиков поддержать любого кандидата, кроме Риши Сунака.