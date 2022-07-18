Глава МИД Великобритании Трасс согласилась встретиться с Путиным

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая является кандидатом на пост премьера, заявила о своей готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на площадке саммита «Большой двадцатки».

Политик приняла участие в теледебатах. Журналист поинтересовался у Трасс о ее планах относительно переговоров с высшим руководством России.

«Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия», — отметила министр.

Другие кандидаты, присутствовавшие в студии, ответили на этот вопрос отказом. На пост премьера кроме Трасс претендуют Риши Сунак, Пенни Мордонт, Том Тугендхат и Кеми Баденок.

На первых предвыборных дебатах Трасс заявила, что Великобритания должна стать независимой от российского газа. Она призвала развивать атомную энергетику.