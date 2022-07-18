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    18 июля 2022, 00:35

    Глава МИД Великобритании Трасс согласилась встретиться с Путиным

    Кандидат в премьеры Великобритании Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным

    Юлия Шелковенко

    Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая является кандидатом на пост премьера, заявила о своей готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на площадке саммита «Большой двадцатки».

    Глава МИД Великобритании Трасс согласилась встретиться с Путиным

    Политик приняла участие в теледебатах. Журналист поинтересовался у Трасс о ее планах относительно переговоров с высшим руководством России.

    «Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия», — отметила министр.

    Другие кандидаты, присутствовавшие в студии, ответили на этот вопрос отказом. На пост премьера кроме Трасс претендуют Риши Сунак, Пенни Мордонт, Том Тугендхат и Кеми Баденок.

    На первых предвыборных дебатах Трасс заявила, что Великобритания должна стать независимой от российского газа. Она призвала развивать атомную энергетику.