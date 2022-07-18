Глава МИД Великобритании Трасс согласилась встретиться с Путиным
Кандидат в премьеры Великобритании Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая является кандидатом на пост премьера, заявила о своей готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на площадке саммита «Большой двадцатки».
Политик приняла участие в теледебатах. Журналист поинтересовался у Трасс о ее планах относительно переговоров с высшим руководством России.
«Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия», — отметила министр.
Другие кандидаты, присутствовавшие в студии, ответили на этот вопрос отказом. На пост премьера кроме Трасс претендуют Риши Сунак, Пенни Мордонт, Том Тугендхат и Кеми Баденок.
На первых предвыборных дебатах Трасс заявила, что Великобритания должна стать независимой от российского газа. Она призвала развивать атомную энергетику.