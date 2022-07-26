Трасс призвала не допустить зависимости Великобритании от Китая

Великобритания не должна повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс во время телебатов, сообщило «Би-би-си».

По мнению министра, Великобритания стала стратегически зависимой от России. Речь идет о покупке российских энергоресуров.

«Мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что то же самое случится в отношениях с Китаем», — пояснила она.

Трасс неоднократно критиковала своего оппонента Риши Сунака за «мягкую» позицию в отношении России и Китая. Эксперты подчеркивают, что министр иностранных дел планирует выиграть в гонке за кресло премьер-министра благодаря своей жесткой антироссийской риторике. При этом она выступила против прямого участия Великобритании в конфликте на Украине.