Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе теледебатов ответила на вопрос о готовности отправить ВМС страны в Черное море в качестве помощи Украине. По ее словам, такие действия были бы неправильными, сообщило «Би-би-си».

По мнению Трасс, Великобритания не должна быть напрямую вовлечена в конфликт. Глава МИД подчеркнула, что ее страна сделала многое для поддержки Украины, включая принятий новых санкций против России.

«Но Украина не является страной НАТО, и я считаю, что было бы неправильно напрямую задействовать наши силы или ресурсы», — подытожила она.

Трасс баллотируется на пост главы британского правительства. Министр надеется «выехать» на антироссийской риторике. Она неоднократно обвиняла своих оппонентов в мягкости по отношению к главным соперникам Запада — России и Китаю. Для министра эта политическая линия — возможность вернуть Великобритании лидерство на мировой арене.