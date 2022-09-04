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Трасс пообещала бороться с ценами на электричество в случае избрания на пост премьера Великобритании

Трасс заявила о намерении бороться с ценами на электричество в случае избрания премьером

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая принимает участие в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что в случае победы представит действия в отношении цен на электричество в течение первой недели на посту премьера.

«В случае избрания я планирую в течение первой недели работы моей новой администрации изложить наши ближайшие действия по счетам за энергию и энергоснабжению», — написала Трасс в колонке для газеты The Telegraph.

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По ее словам, как отметило РИА «Новости», Великобритании «нужно принимать трудные решения, чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму». Трасс добавила, что «наклеивать пластыри и откладывать решение проблемы в долгий ящик — не подойдет».

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Глава британского МИДа заявила о готовности принимать жесткие решения по восстановлению экономики страны.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что одним из первых решений Трасс в случае избрания на пост премьера станет выдача лицензий на разработку месторождений газа и нефти в Северном море. В планах Трасс — выдать не меньше 130 лицензий на освоение новых месторождений, а также увеличение объемов добычи нефти и газа.

Великобритания

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