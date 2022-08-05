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    05 августа 2022, 00:43

    Трасс нашла в сланцевом газе спасение для Великобритании

    Глава МИД Британии Трасс заявила, что поставки сланцевого газа помогут стране

    Александра Ломейко

    В Великобритании нашли способ бороться с ростом стоимости жизни. Глава МИД страны Лиз Трасс заявила, что главными помощниками в этом вопросе станут сланцевый газ и голубое топливо из Северного моря.

    Трасс пообещала, что займется вопросом, если получит должность премьер-министра. Трансляцию предвыборных дебатов вел телеканал Sky News.

    «Я также буду работать над тем, чтобы увеличить количество энергоресурсов, получаемых из Северного моря. <…> Таким образом мы можем продвинуться в преодолении энергетического кризиса», — подчеркнула министр.

    Глава британского внешнеполитического ведомства добавила, что проблему также можно решить благодаря поставкам сланцевого газа.

    Еще одним предвыборным заявлением Трасс стало обещание не посещать Тайвань.

    В конце июля стартовал пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии. Выбранный ими лидер займет кресло премьера. Вместе с главой МИД Великобритании в финал гонки вышел экс-министр финансов страны Риши Сунак.