Трасс нашла в сланцевом газе спасение для Великобритании

В Великобритании нашли способ бороться с ростом стоимости жизни. Глава МИД страны Лиз Трасс заявила, что главными помощниками в этом вопросе станут сланцевый газ и голубое топливо из Северного моря.

Трасс пообещала, что займется вопросом, если получит должность премьер-министра. Трансляцию предвыборных дебатов вел телеканал Sky News.

«Я также буду работать над тем, чтобы увеличить количество энергоресурсов, получаемых из Северного моря. <…> Таким образом мы можем продвинуться в преодолении энергетического кризиса», — подчеркнула министр.

Глава британского внешнеполитического ведомства добавила, что проблему также можно решить благодаря поставкам сланцевого газа.

Еще одним предвыборным заявлением Трасс стало обещание не посещать Тайвань.

В конце июля стартовал пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии. Выбранный ими лидер займет кресло премьера. Вместе с главой МИД Великобритании в финал гонки вышел экс-министр финансов страны Риши Сунак.