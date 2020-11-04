Трамп заявил о победе и устроил в Белом доме праздник

Действующий президент США Дональд Трамп воодушевлен предварительными результатами голосования. Он заявил, что они «феноменальные». Кандидат от Республиканской партии также устроил по этому случаю в Белом доме праздничное мероприятие.

«Результаты феноменальные, мы все выигрываем. <…> Мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть. <…> Мы готовились к тому, что мы выиграем эти выборы, и, честно говоря, мы их выиграли», — заявил Трамп.

В своем выступлении он также поблагодарил за поддержку американцев и свою команду. Он обратил внимание, что в стране мошенничество на выборах занимает большое место. Поэтому Трамп готов идти в Верховный суд для решения вопроса об итогах выборов.

Ранее действующий президент опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором обвинил демократов в попытке украсть победу, сообщает RT. При этом он добавил, что не допустит этого и не отдаст голоса после окончания выборов. Правда, Twitter пометил этот пост значком «сомнительный».

Ранее Джо Байден выразил уверенность, что находится на пути к победе.