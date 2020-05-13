Трампу предложили ввести новые санкции против Китая из-за коронавируса

Китаю грозят новые санкции США. Трампу предложили наказать страну, если она полностью не отчитается о событиях, приведших к вспышке коронавирусной инфекции. В Сенате считают, что китайские власти совершили «обман», из-за которого пострадали американцы.

Законопроект «Об ответственности за COVID-19» предложил сенатор от республиканцев Линдси Грэм, уточнил «Интерфакс». Он заявил, что вирус появился в Соединенных Штатах именно по вине правящей Коммунистической партии Китая.

Грэм уверен, что в Пекине отказались дать следователям возможность изучить данные о начале болезни. И на сотрудничество китайская сторона без принуждения не пойдет.

В течение 60 дней сенатор предложил президенту США Дональду Трампу убедить Конгресс в том, что КНР предоставила полный отчет по появлению COVID-19.

В документе говорится, что Китай должен подтвердить закрытие всех «мокрых рынков». Они могут нести риск для человеческого здоровья. Кроме того, Грэм потребовал освободить всех сторонников демократии из Гонконга, которых арестовали после начала эпидемии.

Если законопроект примут, то Трамп сможет ввести против Китая целый ряд санкций. В число ограничительных мер входят заморозка активов, запрет на поездки и аннулирование виз. Американские учреждения могут ограничить в выдаче кредитов китайским предприятиям, а листинг фирм из Китая на биржах США — запретить.

И Трамп, и его сторонники не впервые обвиняют Пекин в том, что страна не предупредила другие государства об опасности COVID-19 и масштабах вспышки. Коронавирусная инфекция начала распространяться в декабре 2019 года. Сейчас во всем мире, по данным Университета Хопкинса, выявлено свыше 4,2 миллиона подтвержденных случаев заболевания.