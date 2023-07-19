Важное 19 июля 2023, 18:31 Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия Минюст США предъявил обвинения экс-президенту Трампу по делу о штурме Капитолия Unsplash

Читать 360tv в

Бывший президент США Дональд Трамп стал фигурантом уголовного дела о штурме Капитолия после выборов 2020 года. Министерство юстиции предъявило политику обвинения по трем пунктам. Об этом сообщил телеканал NBC.

В документе, подписанном советником министра Джеком Смитом, указали, что Трамп стал объектом федерального расследования в рамках дела о попытке отмены результатов президентских выборов 2020 года.

Реклама

В тексте упомянули три федеральных закона, связанных с лишением прав, заговором с целью обмана США и вмешательством в показания свидетелей.

Знакомые с текстом письма адвокаты заявили, что контекст с указанными законами пока не ясен. Включат ли в окончательную версию обвинения эти статьи или используют другие законы, пока сказать нельзя.

Бывший президент США Дональд Трамп в минувший вторник, 18 июля, сообщил, что получил письмо в воскресенье. Он подчеркнул, что ему дали четыре дня на принятие решения о даче показаний перед большим жюри. Этот срок истекает в ближайший четверг.

Сам Трамп заявил, что эта третья попытка привлечь его к уголовной ответственности со стороны президента США Джо Байдена в преддверии новых президентских выборов.

Само письмо указывает, что его получатель является лицом, в отношении которого у прокурора или большого жюри есть доказательство причастности к преступлению. Поэтому часто их называют «предполагаемым обвиняемым». Послание предназначено для того, чтобы фигурант дела знал о возможности дать показания перед большим жюри.