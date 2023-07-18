Мир 18 июля 2023, 18:05 Трампа внесли в число подозреваемых по делу о штурме Капитолия Дональд Трамп сообщил, что ему грозят арест и обвинения по делу о штурме Капитолия Unsplash

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что получил официальное письмо от министерства юстиции о том, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия. Такие данные он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Я получил письмо от прокурора Джека Смита. В нем говорится, что я нахожусь в числе подозреваемых по делу от 6 января. Мне дали всего четыре дня на то, чтобы отчитаться перед жюри Минюста, что почти всегда означает обвинение и арест», — написал политик.

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Трамп признался, что расценивает судебное преследование как способ устранения его от участия в президентской гонке в 2024 году.

«Мне выдвигают уже третье обвинительное заключение, чтобы арестовать политического конкурента Джо Байдена номер один. Ничего подобного в нашей стране раньше не случалось даже близко», — добавил бывший президент США.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года пробрались в здание Капитолия, намереваясь сорвать оглашение конгрессом окончательных итогов президентских выборов в 2020 году, победу на которых одержал представитель Демократической партии Джо Байден.