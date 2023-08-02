Мир 02 августа 2023, 01:48 Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам Трампу предъявили новые обвинения в деле о штурме Капитолия Flickr

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Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам в деле о штурме Капитолия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обвинительное заключение.

Согласно документу, обвинения выдвинули в рамках дела о попытке вмешательства в выборы главы США в 2020 году. Большое жюри присяжных согласилось, что Трампа необходимо привлечь к ответственности по четырем пунктам: «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «сговор с целью обмана США», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

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По закону обвинительное заключение требует утверждения присяжными, только после этого прокуратура начнет вменять деяния фигуранту дела.

Ранее американский Минюст выдвинул новые обвинения в отношении экс-президента США по делу о секретных материалах. Также Федеральное большое жюри поддержало выдвижение обвинений Трампу по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, писали «Известия».