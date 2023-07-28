Мир 28 июля 2023, 03:21 Против Трампа выдвинули новое обвинение по делу о хранении секретных документов Фото: правительство США/Flickr

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Американский Минюст выдвинул новые обвинения в отношении экс-призидента США Дональда Трампа по делу о секретных материалах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ, поступивший в базу суда Южного округа штата Флорида.

«Добавлен 32 пункт, согласно которому Дональд Трамп обвиняется еще по одному пункту — в незаконном хранении оборонной информации», — сказано в сообщении.

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Также в деле зафиксирован новый фигурант по имени Карлос Де Оливейра. Его обвинили в преступном сговоре в целях воспрепятствования установления правосудия. В материалах суда указано, что он вместе с другим сообщником Уолтером Наутой предпринял попытку уничтожить запись с камеры видеонаблюдения в 2022 году.

Сам Трамп отрицает вину и объясняет свой поступок тем, что будучи лидером США обладал достаточными полномочиями для рассекречивания имеющихся у него материалов. По мнению бывшего главы Штатов, выдвинутые против него обвинения являются политическим решением со стороны действующего американского президента Джо Байдена и его команды.

Ранее исследовательский институт в Чикаго провел опрос среди американцев. Ответы граждан США продемонстрировали, что все больше людей хочет вернуть Трампа на пост главы Америки.