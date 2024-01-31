Мир 31 января 2024, 01:21 Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира Fox News: Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира РИА «Новости»

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Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру выдвинула член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По мнению конгрессвумен, Трамп должен получить премию за инициацию «Авраамовых соглашений» о нормализации отношений Израиля с арабскими странами.

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По данным Fox News, Трампа уже несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за «Авраамовы соглашения», но награду он так и не получил.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп — единственный мировой политик, который может остановить конфликт на Украине. По убеждению Орбана, если бы Трамп не проиграл выборы Байдену, то Евросоюзу не пришлось бы собирать помощь Украине. Премьер-министр добавил, что в случае прихода к власти в США Трамп сможет быстро завершить конфликт.