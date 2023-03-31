Мир 31 марта 2023, 03:59 Штурмовавшего Капитолий «Шамана» досрочно выпустили из тюрьмы Штурмовавшего Капитолий «Шамана» досрочно выпустили из тюрьмы после публикации Илона Маска Pxhere

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Американец Джейкоб Ченсли по прозвищу «Шаман», который принимал участие в штурме Капитолия в начале января 2021 года, досрочно освобожден из федеральной тюрьмы. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Такое решение приняли после того, как американский предприниматель Илон Маск разместил видео, на котором Ченсли призывает протестующих людей разойтись по домам.

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Как уточняется, мужчину перевели в реабилитационный центр, где он будет работать в доме престарелых.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп записал музыкальную композицию «Правосудие для всех» вместе с хором своих сторонников, которых арестовали за участие в штурме Капитолия. Политик читает присягу на верность флагу страны, а два десятка заключенных поют национальный гимн. Сборы от композиции направят в помощь семьям осужденных участников штурма Капитолия.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом итогов выборов президента, в которых тогда одержал победу представитель демократов Джо Байден.