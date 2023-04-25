Мир 25 апреля 2023, 10:23 Трампа шокировало увольнение звезды Fox News Экс-президента США Трампа поразил уход Такера Карлсона с телеканала Fox News РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на уход ведущего Такера Карлсона с телеканала Fox News. По словам политика, это потрясло и удивило его. О своем впечатлении он рассказал в интервью Newsmax.

Трамп отметил, что Карлсон, по его мнению, очень талантлив, да и просто хороший человек. Он также обратил внимание, что у ведущего всегда были очень высокие рейтинги среди телезрителей.

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«Для меня он был потрясающим, особенно в последний год [работы на Fox News]», — добавил экс-лидер США.

Политик предположил, что Карлсон мог уйти из Fox News, потому что ему не дали полную свободу действий в работе. Также он поставил под сомнение, что ведущего уволил глава телеканала Руперт Мердок.

Карлсон неоднократно критиковал президента США Джо Байдена. В последний раз он вышел в эфир Fox News 21 апреля. Причина ухода журналиста пока неизвестна.