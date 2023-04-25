25 апреля 2023, 08:36
Увольнение Такера Карлсона обесценило Fox News на 507 миллионов долларов
Bloomberg: увольнение ведущего Карлсона обошлось Fox News в 507 миллионов долларов
Увольнение известного телеведущего Такер Карлсон, который неоднократно критиковал американские власти, обошлось телеканалу Fox News в 507 миллионов долларов. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Информацию подтвердило падение акций компании после сообщений об увольнении журналиста. Они подешевели на 5,4%.
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При этом слухи о новом месте работы Карлсона заставили инвесторов приобретать акции консервативной видеосети Rumble. Хотя официально о дальнейших планах журналиста пока ничего не известно.
По данным Fox News, решение об уходе было обоюдным и для Такера Карлсона, и для телеканала. Программу журналиста отдадут новому телеведущему. Последний эфир журналиста состоялся 21 апреля.
Телеканал «Соловьев Live» ранее пригласил Такера Карлсона на работу, отметив, что разрешат ругать президента США Джо Байдена в эфире.
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