Мир 18 марта 2023, 09:38 Трампа обвинили в сокрытии дорогих подарков от иностранных правительств Конгресс США обвинил Трампа в сокрытии дорогих подарков от иностранных правительств White House

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Бывший американский президент Дональд Трамп и его семья не подали декларацию о более чем сотне дорогих подарков, полученных ими от правительств иностранных стран во время нахождения на посту главы государства. Об этом сообщила пресс-служба комитета палаты представителей по надзору.

Общая стоимость всех неучтенных подарков составила свыше 250 тысяч долларов. Среди них запонки стоимостью 1900 долларов, модель Тадж-Махала стоимостью 4600 долларов, ваза стоимостью 8500 долларов, клюшки для гольфа стоимостью 3700 долларов, кинжал стоимостью 24 тысячи долларов и другие подарки.

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Представители демократической партии планируют установить местонахождение приведенных в списке вещей. Кроме того, они намерены обратиться с официальным письмом к государственному секретарю Энтони Блинкену с просьбой оценить, могли ли незадекларированные подарки Трампа оказать влияние на внешнюю политику США.

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Ранее Трамп заявил, что в США следует совершить государственный переворот и сместить Джо Байдена с должности президента страны.