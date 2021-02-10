Трампа не разблокируют в Тwittеr даже в случае переизбрания

Бывшему американскому лидеру Дональду Трампу никогда не вернут доступ к странице в Twitter, даже если он снова выиграет выборы и станет президентом. Об этом в интервью CNBC заявил финансовый директор Twitter Нед Сегал.

Отвечая на вопрос, могут ли разблокировать Трампа, если он снова станет президентом, Сегал заявил, что этот запрет будет действовать постоянно. По его словам, политика Twitter состоит в том, что если пользователя удаляют с платформы, то насовсем — при этом не важно, какой статус он занимает.

Правила Twitter разработаны для того, чтобы оградить людей от подстрекательств к насилию, объяснил Сегал. Политика платформы исключает возможность восстановления доступа в таких случаях.

«Наша политика состоит в том, что если человека удаляют с платформы, то он удаляется. Не важно, кто вы — комментатор, финансовый директор, бывший или действующий чиновник», — сказал он.

Сенат США во вторник признал объявление импичмента Трампу конституционным. Но для того, чтобы окончательно лишить его возможности когда-либо переизбираться, голосов оказалось недостаточно.