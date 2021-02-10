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    10 февраля 2021, 19:29

    Трампа не разблокируют в Тwittеr даже в случае переизбрания

    Александр Блинов

    Бывшему американскому лидеру Дональду Трампу никогда не вернут доступ к странице в Twitter, даже если он снова выиграет выборы и станет президентом. Об этом в интервью CNBC заявил финансовый директор Twitter Нед Сегал.

    Трампа не разблокируют в Тwittеr даже в случае переизбрания

    Отвечая на вопрос, могут ли разблокировать Трампа, если он снова станет президентом, Сегал заявил, что этот запрет будет действовать постоянно. По его словам, политика Twitter состоит в том, что если пользователя удаляют с платформы, то насовсем — при этом не важно, какой статус он занимает.

    Правила Twitter разработаны для того, чтобы оградить людей от подстрекательств к насилию, объяснил Сегал. Политика платформы исключает возможность восстановления доступа в таких случаях.

    «Наша политика состоит в том, что если человека удаляют с платформы, то он удаляется. Не важно, кто вы — комментатор, финансовый директор, бывший или действующий чиновник», — сказал он.

    Сенат США во вторник признал объявление импичмента Трампу конституционным. Но для того, чтобы окончательно лишить его возможности когда-либо переизбираться, голосов оказалось недостаточно.