facebook_pixel
    01 октября 2020, 04:15

    Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена

    Наталья Жуковская

    Российский телеведущий Владимир Познер сообщил, что на него дебаты двух кандидатов на пост президента США произвели «тяжелое впечатление». Он признался, что ему «стало жалко Америку», когда он посмотрел запись.
    Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена

    В эфире НСН Познер сказал, что считает беседу двух кандидатов, докатившихся до оскорблений и перехода на личности, «постыдной».

    «Эти два человека друг друга в основном оскорбляли, бросали обвинения в лицо друг другу. А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили», — заявил Познер.

    Накануне в течение 96 минут, которые продолжались дебаты, два политика переругивались, постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения. Мероприятие состоялось в Кливленде.

    Новости SMI.FM