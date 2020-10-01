Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена

В эфире НСН Познер сказал, что считает беседу двух кандидатов, докатившихся до оскорблений и перехода на личности, «постыдной».

«Эти два человека друг друга в основном оскорбляли, бросали обвинения в лицо друг другу. А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили», — заявил Познер.

Накануне в течение 96 минут, которые продолжались дебаты, два политика переругивались, постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения. Мероприятие состоялось в Кливленде.