Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
Российский телеведущий Владимир Познер сообщил, что на него дебаты двух кандидатов на пост президента США произвели «тяжелое впечатление». Он признался, что ему «стало жалко Америку», когда он посмотрел запись.
В эфире НСН Познер сказал, что считает беседу двух кандидатов, докатившихся до оскорблений и перехода на личности, «постыдной».
«Эти два человека друг друга в основном оскорбляли, бросали обвинения в лицо друг другу. А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили», — заявил Познер.
Накануне в течение 96 минут, которые продолжались дебаты, два политика переругивались, постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения. Мероприятие состоялось в Кливленде.