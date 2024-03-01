Мир 01 марта 2024, 07:11 Трамп заявил о привилегиях для нелегалов в США Трамп: нелегалы в США получают больше привилегий, чем американцы Unsplash

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Мигранты в США получают больше привилегий и возможностей, чем сами граждане, в том числе ветераны. Такое мнение выразил 45-й президент США Дональд Трамп во время поездки с действующим главой Белого дома Джо Байденом на южную границу. Его слова передал телеканал Fox News.

«Миллионы человек прибывают в Калифорнию: бесплатная медицина, бесплатное образование, все бесплатно», — заявил республиканец.

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По его словам, ветераны не получают ничего, как и другие граждане, давно живущие в США. Трамп обвинил Байдена в том, что в волне мигрантской преступности виновата его администрация. Президент призвал оппонента к сотрудничеству для решения этой проблемы.

Ранее республиканец заявил, что США превращаются в страну третьего мира из-за разгула бандитизма, связанного с мигрантами, а также коррумпированности власти.