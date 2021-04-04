Трамп заявил о фальсификации выборов в пасхальном обращении

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил своих сторонников с наступлением католической Пасхи. При этом свое обращение он посвятил теме фальсификации прошедших выборов.

«К сожалению, на президентских выборах 2020 года были масштабные нарушения, и многие разозленные люди понимают это», — привело слова Трампа издание The Hill.

Экс-президент также раскритиковал американских журналистов. По его словам, в прессе все заявления о фальсификации результатов голосования назвали необоснованными. Бывший американский лидер пообещал показать материалы, доказывающие его правоту.

«В остальном [поздравляю] с Пасхой», — сказал Трамп.

Дональд Трамп в 2020 году проиграл президентскую гонку демократу Джо Байдену. Несмотря на официальное объявление результатов, Трамп до последнего не признавал поражения. Экс-президент неоднократно заявлял о фальсификации, а его юристы подавали иски в суд для оспаривания результатов. В конце марта Трамп сообщил, что не исключает своего участия в президентских выборах в 2024 году.