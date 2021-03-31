Трамп допустил участие в новой президентской гонке

Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что снова будет пытаться бороться за пост лидера страны. Возможность баллотироваться на выборах главы Вашингтона появится в 2024 году.

«У вас есть такая надежда. Мы любим нашу страну. Все мы многим обязаны нашей стране, но сейчас мы должны помочь ей», — ответил Трамп на вопрос о планах снова участвовать в президентской гонке в 2024 году. Заявление он сделал в эфире онлайн-шоу The Right View.

По словам бывшего американского лидера, его администрации удалось достигнуть хороших результатов на внешнеполитическом направлении.

«У нас так хорошо получалось. Те шаги, которые мы предпринимали применительно к Ирану, Китаю. Мы были настроены на великие дела. А теперь посмотрите, что происходит сейчас», — отметил экс-президент.

В начале ноября 2020 года Трамп проиграл на очередных выборах президента США. Его удалось обойти демократу Джо Байдену. После официального объявления результатов голосования Трамп неоднократно говорил, что именно он победил в гонке. Он уверен, что его поддержали гораздо больше людей, чем было подсчитано.