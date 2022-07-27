Трамп заявил, что США рискуют повторить судьбу СССР

США рискуют повторить судьбу СССР, главная угроза для страны исходит изнутри, заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая с речью в Вашингтоне. Такое заявление экс-глава Белого дома сделал, комментируя попытки сведения с ним политических счетов со стороны оппонентов.

«Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», — заявил Трамп.

Республиканец Трамп назвал демократку Нэнси Пелоси главным оппонентом и угрозой Соединенным Штатам. Именно поэтому бывший американский лидер пообещал, что продолжит заниматься политикой.

«Я делаю это для Америки. <…> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом», — подчеркнул Трамп.

Экс-президент заявил, что Америку поставили на колени, она терпит исторические унижения одно за другим. Трамп отметил, что США очень быстро «движутся в ад».