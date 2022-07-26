Трамп заявил, что США поставили на колени на мировой арене

Соединенные Штаты Америки поставили на колени, страна терпит исторические унижения одно за другим, заявил экс-президент США Дональд Трамп на форуме America First Policy Institute. Он отметил, что при его правлении страна доминировала и ее уважали в мире.

«Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде», — отметил Трамп в своем выступлении.

Бывший глава Белого дома заявил, что «американскую мечту порвали в клочья», и если не изменить экономическую политику социализма, то страны не останется.

«Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится», — подчеркнул Трамп.

Трамп заявил, что США очень быстро «движутся в ад». Стране приходится умолять другие государства об энергоресурсах, при этом инфляция и цены на бензин достигли рекордных отметок.

Экс-президент США заявил, что если бы в 2020 году американцы выбрали бы его, а не Джо Байдена, то он бы не допустил конфликта на Украине. Соответственно, предотвратил бы упадок Америки.