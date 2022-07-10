Трамп заявил, что не допустил бы кризиса на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы американцы выбрали его, а не Джо Байдена на выборах в 2020 году, он бы не допустил конфликта на Украине. А теперь Штаты находятся в состоянии упадка, подчеркнул он.

С критикой в адрес Байдена Трамп выступил в ходе митинга в Анкоридже, штат Аляска, где собрались его сторонники, написал ТАСС. Он обратил внимание на рекордный рост инфляции, снижение фондовых рынков, подорожание топлива, потерю энергетической независимости. Не забыл напомнить политик и о выводе американских войск из Афганистана.

«Мы слабеющая страна», — констатировал Трамп.

Говоря о кризисе на Украине, политик предупредил, что ситуация только ухудшится в будущем, хотя ничего бы не было, если бы он победил на выборах в 2020 году.

«Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — заявил он.

Ранее на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе Трамп заявил, что у американцев не останется страны, если они не остановят быстро «разрастающееся варварство», имея в виду участившиеся случаи массовых расстрелов мирных людей в Штатах.