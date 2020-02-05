Трамп заявил, что США хотят уйти с Ближнего Востока

Соединенные Штаты защищают жизни американцев на Ближнем Востоке. Цель страны — в ближайшее время закончить все конфликты в этом регионе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ежегодном послании Конгрессу.

«В то время, как мы защищаем жизни американских (солдат), мы работаем над тем, чтобы закончить войны с участием Америки на Ближнем Востоке», — сказал он. Прямую трансляцию вел телеканал FOX 10.

Президент подтвердил желание Штатов вывести войска из Афганистана и «положить конец самой продолжительной войне Америки». Трамп подчеркнул, что не хочет убивать людей этой страны. По его словам, в обязанности американских военных не входит исполнять обязанность правоохранительных органов других государств.

«Это лучшие в мире военные, они хотят либо сражаться, чтобы победить, либо не воевать вообще», — добавил он.

В начале 2020 года Трамп предложил НАТО расширить свое присутствие на Ближнем Востоке. Если альянс это сделает, то американские солдаты смогут вернуться домой.

Трамп высказался и по поводу палестино-израильского конфликта. По его мнению, все попытки его завершить прекратились, и нужно искать новые творческие подходы к решению этой проблемы. Он напомнил, что 28 января Вашингтон озвучил свой план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Его еще называют сделкой века. Однако Палестина уже отрицательно отреагировала на предложение Трампа. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что государство разрывает все контакты с Израилем и США.