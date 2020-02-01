Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем из-за «сделки века»

Палестина направила официальные письма Израилю и США, в которых заявила, что разрывает любые отношения с этими странами. Такое решение Палестина приняла из-за нарушений международного права.

«Мы отправили два письма — одно исполняющему обязанности премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, второе — США — что у Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права», — заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Его слова привело РИА «Новости».

Такое заявление Аббас сделал на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире. На заседании обсуждали реакцию арабских государств на «сделку века».

Так назвали предложенный президентом США Дональдом Трампом план по демилитаризации Палестины и установлению мира в регионе. Трамп предложил признать Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, а также позволить Израилю аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан, тем самым распространив свой суверенитет на Иорданскую долину.

В Палестине с этим планом категорически не согласны. «Сделка века» подразумевает потерю Палестиной суверенитета и перенос столицы страны в город Абу-Дис. Аббас в свою очередь требует восстановления территории Палестины в границах 1967 года, а столицей страны должен быть Восточный Иерусалим.