США находятся в упадке, невинных людей убивают на улицах, а нынешние власти напрасно читают нравоучения другим людям и государствам. Такое заявление сделал бывший глава Белого дома Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе.

«Мы нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Осмеливаясь читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений», — привело РИА «Новости» слова бывшего американского президента.

Трамп также добавил, что у американцев не останется страны, если они не остановят быстро «это разрастающееся варварство».

Первым делом, по мнению экс-президента, страну нужно сделать безопаснее. Он отметил, что при текущей администрации политика в области предотвращения преступлений слаба. В пример Трамп привел случай массового убийства, который произошел в пригороде Чикаго в День Независимости в США 4 июля.

По мнению Трампа, граница защищена хуже, чем когда-либо. США, как отметил бывший глава Белого дома, заполонили наркотики.

День независимости в США закончился массовым расстрелом на праздничном параде. Американцы винят президента Джо Байдена и считают, что ему стоило бы уделять больше внимания внутренним проблемам страны, а не внешней политике. Однако, как уверены политологи, нынешний хозяин Белого дома — только марионетка в руках магнатов. Поэтому, по их мнению, он смотрит только туда, где можно получить барыши.