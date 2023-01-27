Мир 27 января 2023, 07:44 Трамп заявил, что мог бы добиться завершения конфликта на Украине за 24 часа Экс-президент Трамп заявил, что ему бы хватило дня для урегулирования конфликта на Украине flickr

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Бывший американский президент Дональд Трамп высказал уверенность в том, что если бы сейчас он оставался во главе Соединенных Штатов, то смог бы урегулировать украинский конфликт буквально за сутки. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social, сообщил ТАСС.

«Даже сейчас, если бы я был президентом [США], то смог бы договориться о конце этой ужасной войны <…> в течение 24 часов», — заявил он.

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Ранее Дональд Трамп раскритиковал действия главы Белого дома Джо Байдена. Экс-президент считал неправильным поставлять оружие на Украине. По его словам, следовало завершить конфликт с помощью заключения сделки. Бывший американский лидер утверждал, что из-за действий Штатов конфликт на Украине может закончиться мировой войной.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 26 января сказала, что американские власти могут смягчить определенные антироссийские санкции в случае начала переговоров по Украине.