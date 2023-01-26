Мир 26 января 2023, 20:13 США заявили о готовности смягчить санкции против России ради переговоров Замгоссекретаря Нуланд: США готовы к смягчению санкций против России ради переговоров Pxhere

Читать 360tv в

Администрация Соединенных Штатов готова смягчить антироссийские санкции ради серьезных переговоров по Украине. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

На слушаниях в комитете по иностранным делам сената американского конгресса она прокомментировала возможную отмену Штатами некоторых санкции против России.

Реклама

«В контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию, я бы, разумеется, выступала в поддержку», — сказала дипломат.

По ее мнению, госсекретарь США Энтони Блинкен тоже выступил за отмену некоторых рестрикций.

Также она сказала, что Штаты вряд ли успеют поставить танки Abrams киевскому режиму к весне. Нуланд пояснила, что эта техника очень сложная и требует серьезной подготовки. Несмотря на то что власти США одобрили их отправку на Украину, для этого потребуется некоторое время.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что передача Abrams киевскому режиму — процесс непростой. Это займет «многие месяцы».