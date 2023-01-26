26 января 2023, 20:13
США заявили о готовности смягчить санкции против России ради переговоров
Замгоссекретаря Нуланд: США готовы к смягчению санкций против России ради переговоров
Администрация Соединенных Штатов готова смягчить антироссийские санкции ради серьезных переговоров по Украине. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
На слушаниях в комитете по иностранным делам сената американского конгресса она прокомментировала возможную отмену Штатами некоторых санкции против России.
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«В контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию, я бы, разумеется, выступала в поддержку», — сказала дипломат.
По ее мнению, госсекретарь США Энтони Блинкен тоже выступил за отмену некоторых рестрикций.
Также она сказала, что Штаты вряд ли успеют поставить танки Abrams киевскому режиму к весне. Нуланд пояснила, что эта техника очень сложная и требует серьезной подготовки. Несмотря на то что власти США одобрили их отправку на Украину, для этого потребуется некоторое время.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что передача Abrams киевскому режиму — процесс непростой. Это займет «многие месяцы».
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