Трамп заявил, что готов был отдать документы ФБР

Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что у сотрудников ФБР не было необходимости изымать документы при обысках в его имении во Флориде. Материалы были рассекречены и не представляли особого интереса, привело РИА «Новости» слова политика со ссылкой на его пресс-службу.

«Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго», — пояснил он.

По мнению Трампа, представители спецслужб моги просто «попросить» передать им документы. При этом, как утверждает экс-президент, у Барака Обамы остались 33 миллиона страниц секретных документов.

Об обысках в доме Трампа стало известно 8 августа. Агенты ФБР не позволили адвокатам присутствовать при следственных мероприятиях.

Ордер на обыски запрашивал лично глава Минюста США Меррик Гарланд. Он попросил суд разрешение на публикацию опись изъятого в доме Трампа.

До этого сообщалось об 11 комплектах секретных документов, найденных в поместье бышего президента. На некоторых стоял гриф «Совершенно секретно».