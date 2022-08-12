Агенты ФБР обнаружили секретные документы при обысках у Трампа

В поместье бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде были найдены 11 комплектов документов, включая те, что помечены грифом «совершенно секретно». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли четыре набора документов под грифом «совершенно секретно», три — секретных и еще три конфиденциальных. В описи не приводится содержание этих материалов.

По данным газеты, спецслужбы вывезли из дома Трампа двадцать коробок с различными предметами. В них, в том числе, хранилась некая информация о «президенте Франции». Идет ли речь о действующем лидере Эммануэле Макроне неизвестно.

Обыски в имении Мар-а-Лаго прошли в начале недели. Агенты ФБР не позволили никому из его офиса присутствовать при следственных мероприятиях. Известно, что глава Минюста США Меррик Гарланд лично запрашивал ордер на обыски у Трампа. По его словам, эта мера была обоснованной.