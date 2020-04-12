Путин созвонился с Трампом и саудовским королем после сделки ОПЕК+
«Эта договоренность вступает в силу», — сказано в сообщении.
Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд договорились о продолжении контактов.
Также Путин отдельно побеседовал с Трампом. Российский лидер поздравил всех американских христиан с Пасхой, которую католики и протестанты отмечают 12 апреля. Трамп в своем Twitter уже выложил пост о состоявшейся сделке по ОПЕК+.
«Сделка заключена! спасибо Путину и саудовскому монарху!», — отметил американский лидер.
Стороны отметили большое значение сделки ОПЕК+ и обменялись мнениями о ситуации на нефтяных рынках.
Также речь шла об «актуальных вопросах обеспечения стратегической безопасности».
Вечером 12 апреля крупнейшие страны — экспортеры нефти (ОПЕК+) договорились о снижении добычи с мая по июнь на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Сделку предварительно одобрили еще 9 апреля, однако до последнего не удавалось уговорить Мексику снизить добычу.
Сделка ОПЕК+ кратко:
- Сокращение в мае–июне на 23%,
- Сокращение в июле–декабре на 18%,
- Сокращение в январе 2021 — апреле 2022 на 14%.