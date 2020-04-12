    12 апреля 2020, 22:31

    Путин созвонился с Трампом и саудовским королем после сделки ОПЕК+

    Кирилл Фролов

    Лидеры России, США и Саудовской Аравии в телефонном разговоре поддержали договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи нефти для «стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
    Путин созвонился с Трампом и саудовским королем после сделки ОПЕК+

    «Эта договоренность вступает в силу», — сказано в сообщении.

    Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд договорились о продолжении контактов.

    Также Путин отдельно побеседовал с Трампом. Российский лидер поздравил всех американских христиан с Пасхой, которую католики и протестанты отмечают 12 апреля. Трамп в своем Twitter уже выложил пост о состоявшейся сделке по ОПЕК+.

    «Сделка заключена! спасибо Путину и саудовскому монарху!», — отметил американский лидер.

    Путин созвонился с Трампом и саудовским королем после сделки ОПЕК+ | Изображение 1

    Стороны отметили большое значение сделки ОПЕК+ и обменялись мнениями о ситуации на нефтяных рынках.

    Также речь шла об «актуальных вопросах обеспечения стратегической безопасности».

    Вечером 12 апреля крупнейшие страны — экспортеры нефти (ОПЕК+) договорились о снижении добычи с мая по июнь на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Сделку предварительно одобрили еще 9 апреля, однако до последнего не удавалось уговорить Мексику снизить добычу.

    Сделка ОПЕК+ кратко:

    1. Сокращение в мае–июне на 23%,
    2. Сокращение в июле–декабре на 18%,
    3. Сокращение в январе 2021 — апреле 2022 на 14%.