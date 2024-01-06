Мир 06 января 2024, 14:45 Великобритания соберет секретное досье на Трампа Inews: Великобритания готовит секретное досье на Трампа IMAGO / Niyi Fote / Global Look Press

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Британские власти начали собирать досье, касающееся политических взглядов Дональда Трампа, на случай, если его переизберут на второй срок осенью 2024 года. Об этом со ссылкой на свои источники написало издание inews.

Работу по составлению секретного досье поручили МИД Великобритании. Дипломаты должны изложить позицию Трампа по вопросам, которые затрагивают Великобританию. В частности, это украинский конфликт, Ближний Восток и другие сферы международной политики.

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В Лондоне хотят подготовиться к различным сценариям американской политики при Трампе. Собеседник издания назвал посла Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс важной фигурой в подготовке информации об экс-президенте США.

Нынешний американский лидер Джо Байден стремительно теряет поддержку из-за крупной помощи Украине и Израилю. Странные выходки президента на публике, в том числе его забывчивость и проблемы с координацией, также негативно отражаются на его рейтингах.