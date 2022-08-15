Трамп заявил, что агенты ФБР могли подкинуть ему любые улики при обыске
Трамп не исключил, что агенты ФБР могли подкинуть ему что угодно при обыске
Агенты ФБР, которые обыскивали поместье Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа, могли подкинуть любые улики. Об этом политик заявил в интервью Fox News, указав на высокий уровень агрессии в стране.
Трамп подчеркнул, что представители бюро вынудили находившихся в поместье отключить камеры видеонаблюдения и запретили людям передвигаться внутри здания.
«Они могли взять и положить все, что захотят», — сказал бывший американский лидер.
Представители Трампа уже связались с Минюстом США и предложили помощь в рамках расследования по факту обыска в поместье. Ответа от властей пока нет.
«Никогда прежде сотрудников правоохранительных органов не использовали для проникновения в дом бывшего президента Соединенных Штатов. Страна полна гневом», — заявил Трамп.
По его словам, простых американцев произошедшее возмутило. Команда политика планирует сделать все необходимое для снижения градуса напряженности.
«Если этого не произойдет, возможны ужасные вещи», — обратил внимание экс-президент США.
Ранее Трамп в соцсетях заявил, что агенты ФБР украли у него три паспорта, в том числе просроченный.