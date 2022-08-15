Трамп заявил, что агенты ФБР могли подкинуть ему любые улики при обыске

Агенты ФБР, которые обыскивали поместье Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа, могли подкинуть любые улики. Об этом политик заявил в интервью Fox News, указав на высокий уровень агрессии в стране.

Трамп подчеркнул, что представители бюро вынудили находившихся в поместье отключить камеры видеонаблюдения и запретили людям передвигаться внутри здания.

«Они могли взять и положить все, что захотят», — сказал бывший американский лидер.

Представители Трампа уже связались с Минюстом США и предложили помощь в рамках расследования по факту обыска в поместье. Ответа от властей пока нет.

«Никогда прежде сотрудников правоохранительных органов не использовали для проникновения в дом бывшего президента Соединенных Штатов. Страна полна гневом», — заявил Трамп.

По его словам, простых американцев произошедшее возмутило. Команда политика планирует сделать все необходимое для снижения градуса напряженности.

«Если этого не произойдет, возможны ужасные вещи», — обратил внимание экс-президент США.

Ранее Трамп в соцсетях заявил, что агенты ФБР украли у него три паспорта, в том числе просроченный.