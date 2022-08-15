Трамп уличил агентов ФБР в краже трех его паспортов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что во время обысков в его поместье агенты ФБР изъяли три паспорта. У одного из удостоверений личности уже истек срок действия.

Трамп рассказал о рейде спецслужб в социальной сети Truth Social. Пропажу паспортов политик сравнил с кражей.

«Во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго они украли три моих паспорта (один — с истекшим сроком действия), кроме всего остального», — подчеркнул бывший президент США.

Прошедший обыск Трамп назвал «нападением на политического оппонента». Уровень произошедшего, по его словам, для Соединенных Штатов невиданный.

В интервью Fox News политик отмечал, что сотрудники американской спецслужбы могли подкинуть ему любые улики. Агенты ФБР заставили находившихся в имении людей выключить камеры и запретили им какие-либо передвижения.

В сенате США уже запросили доступ к документам, изъятым в имении Трампа. Бывший американский лидер настаивает на их возвращении. Трамп заметил, что агенты ФБР забрали материалы, подпадающие под адвокатскую тайну, и защищенные привилегией исполнительной власти бумаги.