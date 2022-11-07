Трамп заинтересовался планами по импичменту Байдену | 360°

07 ноября 2022, 10:06
Трамп заинтересовался планами по импичменту Байдену
Rolling Stone: экс-президент США Трамп узнал мнение республиканцев об импичменте Байдену
Бывший президент США Дональд Трамп активно старается выведать у представителей Республиканской партии планы о возможном объявлении импичмента нынешнему главе государства Джо Байдену. Об этом написало издание Rolling Stone.
По данным источника, в течение последних нескольких месяцев Трамп собирал мнение однопартийцев по возможному импичменту американскому лидеру. Бывший президент согласен с тем, что Байдену необходимо объявить импичмент, однако его при этом интересовало, как начало процедуры скажется на рейтинге президента и сработает ли она в целом.
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Некоторые представители республиканцев, например член палаты представителей Мэтт Гетц и конгрессмен Марджори Тейлор Грин, поддерживают намерение об объявлении импичмента Байдену.
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Аналитики Университета Массачусетса в Амхерсте провели опрос среди сторонников республиканцев, итоги которого показали, что более двух третей избирателей поддерживают вынесение импичмента Байдену.
Промежуточные выборы в американский Конгресс пройдут 8 ноября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Демократическая партия США уже начала готовить оправдания на случай поражения и обвинения России во вмешательстве в их внутренние дела.
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Дональд Трамп
Джо Байден
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