Мир 07 ноября 2022, 08:42 Демократы начали оправдываться за будущее поражение на выборах в Конгресс США — Володин Спикер Госдумы Володин: демократы США попытались оправдать Россией поражение на выборах

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Предчувствуя свое поражение на выборах в Конгресс США, демократы обвинили Россию во вмешательстве в них. Однако она этого не делала, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Демократы США начали объяснять поражение. <…> Новые обвинения — попытка демократов США оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра», — заявил он.

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Он провел аналогию с голосованием 2016 года, когда Дональд Трамп стал президентом США. Американские политики, недовольные результатами выборов, тоже обвинили в этом Россию.

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Вячеслав Володин заявил о шатком положении президента США Джо Байдена и вероятном поражении его партии — демократы потеряют большинство и в палате представителей, и в сенате.

Спикер Госдумы заявил, что Россия придерживается принципа невмешательства в дела других стран. Американцы не станут голосовать за демократов из-за проблем, которые они создали в их жизни. Он посоветовал сторонникам Джо Байдена спросить за будущий провал на выборах с самих себя.