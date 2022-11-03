03 ноября 2022, 21:50
Трамп захотел баллотироваться на пост президента США в 2024 году — СМИ
Reuters: экс-президент США Трамп будет баллотироваться на выборах в 2024 году
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп намерен баллотироваться на пост президента США в 2024 году и намерен объявить о своем решении после выборов в конгресс 8 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на советников Трампа.
«Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения дает ему преимущество перед оппонентами, и он это понимает», — заявил один из советников.
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Другой советник рассказал, что Трамп планирует начать предвыборную компанию после окончания выборов в конгресс США. Сейчас будущий кандидат выясняет, присоединится ли к нему ряд лиц.
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Более половины американцев высказались против выдвижения нынешнего президента Джо Байдена на второй срок. В том же опросе 59% респондентов отметили, что не хотят видеть среди кандидатов на пост президента США бывшего главу государства Дональда Трампа.
США
Дональд Трамп
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