Больше половины американцев захотели, чтобы Байден не участвовал в выборах | 360°

Мир 03 ноября 2022, 05:05 Больше половины американцев захотели, чтобы Байден не участвовал в выборах Economist: 54% американцев не хотят второго президентского срока для Байдена РИА "Новости"

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Издание The Economist и организация YouGov провели социологический опрос, согласно которому 54% граждан США не хотели бы выдвижения в президенты Джо Байдена. И 27% ждут его импичмента в случае победы на выборах в конгресс представителей Республиканской партии США.

Только 27% опрошенных не против выдвижения Байдена на второй срок. При этом 59% респондентов не хотят участия в выборах в 2024 году бывшего главы государства Дональда Трампа. Его поддерживают всего 28% американцев. Однако ни Байден, ни Трамп пока не выдвигали свои кандидатуры.

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В опросе, который проводился с 29 октября по 1 ноября, приняли участие 1500 граждан США. По данным аналитиков, статистическая погрешность составляет порядка 3%.

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Ранее в США оценили выступление Байдена, которому 20 ноября исполнится 80 лет. Нынешний резидент Белого дома допустил слишком много оговорок, что поставило под сомнение всю его речь. Он запутался в датах, неверно назвал место и причину смерти своего сына, а также вспомнил о якобы имевшем место разговоре с человеком, который умер еще до его рождения.