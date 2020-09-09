Трамп выведет войска США из Ирака и Афганистана

Дональд Трамп сообщит о вывозе американских военных с территории Ирака и Афганистана. Речь идет не о полном выводе, а о частичном.

«Представитель сообщил, что завтра следует ожидать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни — другого объявления относительно Афганистана», — передает РИА «Новости» со ссылкой на президентский пул Трампа.

Президент говорил о завершении военных действий США в Ираке и Афганистане в ходе своей предвыборной кампании. Это был ключевой тезис его обещаний.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что Пентагон хочет вести военные действия в других странах ради обогащения военно-промышленного комплекса. Президент таким образом раскритиковал своего соперника на предстоящих выборах — Джо Байдена. По мнению Трампа, кандидат от демократов отправил американскую молодежь «сражаться в сумасшедших бесконечных войнах».

Выборы президента США состоятся в ноябре текущего года. Кандидатом от Республиканской партии вновь стал Дональд Трамп, от Демократов — Джо Байден.