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    08 сентября 2020, 11:29

    Трамп обвинил Пентагон в стремлении вести войны ради обогащения компаний ВПК

    Артур Блянихов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ради обогащения предприятий военного-промышленного комплекса Пентагон стремится к войнам. Об этом сообщил ТАСС.

    «Они (руководители Пентагона — прим. ред.) не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы», — цитирует главу государства «Политика сегодня».

    Отмечается, что это заявление Трамп сделал, критикуя своего соперника по предстоящим президентским выборам Джо Байдена. По его словам, кандидат от демократов отправил американскую молодежь «сражаться в сумасшедших бесконечных войнах».

    Новости SMI.FM