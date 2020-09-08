Трамп обвинил Пентагон в стремлении вести войны ради обогащения компаний ВПК

«Они (руководители Пентагона — прим. ред.) не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы», — цитирует главу государства «Политика сегодня».

Отмечается, что это заявление Трамп сделал, критикуя своего соперника по предстоящим президентским выборам Джо Байдена. По его словам, кандидат от демократов отправил американскую молодежь «сражаться в сумасшедших бесконечных войнах».