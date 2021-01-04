Трамп выступит с «победной речью» в Джорджии

Президент США Дональд Трамп 4 января поучаствует в «победном митинге» в штате Джорджия. Там действующий лидер страны выступит с речью, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера, он сделает много звонков и проведет много встреч. Президент отправится из Белого дома в 6:10 вечера (02:10 по московскому времени 5 января — прим. ред.) на победный митинг в Долтон, штат Джорджия», — сказано в ежедневном расписании Трампа, опубликованном в Twitter журналистом Си-эн-эн Дэниелом Дейлом.

Ранее президент США писал, что 4 января будет в Джорджии. Он решил поддержать сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые будут участвовать во втором туре выборов в сенат.

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября, пишет «Газета.ru». За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить Конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили организовать в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн.