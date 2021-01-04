Стало известно, как пройдет инаугурация Байдена

Байден вступит в должность 20 января. Обычно мероприятие сопровождает парад во главе с избранным президентом. Десятки тысяч человек выстраиваются по пути следования его кортежа к Белому дому. В 2021 году вместо этого покажут виртуальную версию парада — танцоры и музыканты примут в нем участие по видеосвязи.

После этого Байден примет участие в традиционном смотре войск на Капитолийском холме, у здания американского парламента. Военные пройдут перед ним с соблюдением социальной дистанции. После этого новый президент направится к Белому дому.

Наблюдать церемонию у Капитолия смогут лишь члены Конгресса и их гости. А также аккредитованные журналисты.

На всеобщих выборах, которые завершились в США 3 ноября, Байдена поддержали более 81,2 миллиона избирателей, это абсолютный рекорд за всю американскую историю. За действующего президента Дональда Трампа проголосовали 74,2 миллиона человек.

Выборы в США не являются прямыми — побеждает тот, кто получил большинство голосов выборщиков. Байден получил 306 голосов, Трамп — 232, но при этом до сих пор не смирился с поражением.