Трамп выступил за расследование действий демократов при штурме Капитолия

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что необходимо расследовать роль демократов в штурме Капитолия. Он считает, что после победы на выборах они не подготовились к последствиям.

Бывший президент выразил мнение, что фальсификация на выборах в ноябре 2020 года привела к недовольству людей и «сотни тысяч людей стали стекаться в Вашингтон». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Трампа.

«Может быть, [спикер палаты представителей конгресса США] Нэнси [Пелоси] проведет расследование в отношении самой себя и тех людей на Капитолийском холме, кто не хотел дополнительной защиты, в том числе выделения сил полиции и Национальной гвардии, и в результате оказался неподготовленным, хотя о том, что соберется большая толпа, знали все?» — сказал он.

Он призвал расследовать обстоятельства гибели его сторонницы Эшли Бэббит, которую застрелили во время штурма.

Ранее Трамп заявил о подтасовках на выборах в ноябре 2020 года. Он назвал их самыми коррумпированными и жульническими за всю историю США. Бывший глава Белого дома считает, что у Республиканской партии нет будущего в 2022 или 2024 году, если американцы не узнают, как представители демократов «жульничали с сотнями тысяч и миллионами голосов».