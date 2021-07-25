Трамп заявил о разрушении США

Бывший американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что последние президентские выборы в Соединенных Штатах были подтасованы. По его словам, США разрушают.

«Нашу страну разрушают», — привело РИА «Новости» слова Трампа, сказанные им в ходе выступления в штате Аризона.

У Республиканской партии, как считает экс-глава Белого дома, не будет будущего в 2022 или 2024 году, если американцы не узнают, как представители демократов «жульничали с сотнями тысяч и миллионами голосов».

«Это были самые коррумпированные и жульнические и нечестные выборы в истории нашей страны. Демократы это знают, коррумпированные СМИ», — заявил Трамп.

Он также добавил, что когда выборы «воруют и подтасовывают», нужно с этим бороться.

Трамп ранее заявлял, что американцы не торопятся ставить прививки от коронавируса из-за недоверия администрации президента США Джозефа Байдена. Он также считает, что жители не верят результатам выборов и «лживым СМИ, которые отказываются говорить правду».