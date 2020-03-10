Трамп высмеял возраст своего конкурента Байдена. Между ними разница в 4 года

Глава Белого дома сделал уже несколько заявлений, в которых намекнул на старческое слабоумие 77-летнего политика. Выступая перед 500 крупнейшими спонсорами Республиканской партии в своей резиденции Мар-а-Лаго, американский лидер напомнил об оговорке Байдена, сказавшего, что баллотируется в Сенат. А также об утверждении политика, что с 2007 года 150 миллионов американцев погибли из-за применения оружия (то есть почти каждый второй гражданин США).

По словам Трампа, Байден, бывший вице-президентом при Бараке Обаме, «не знает, где он находится и чем занимается». В своем Twitter Трамп называет оппонента от Демпартии «сонный Джо».

Подобной тактики, отметило издание, Дональд Трамп придерживался и во время предыдущих президентских выборов, на которых он одержал победу над Хиллари Клинтон. Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. К моменту вступления в должность нового президента Трампу будет 74 года, Байдену — 78 лет.