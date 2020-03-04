Отказ от борьбы и лидерство стариков. Итоги первичных выборов в США

США подводят итоги первичных выборов. Они прошли сразу в 14 штатах. Советник Демократической партии США Антон Конев рассказал «360», кто станет главным конкурентом Дональда Трампа и неужели нынешний президент пойдет на новый срок.

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«У Дональда Трампа не три, а четыре соперника сейчас, но в итоге будет один. Демократическая партия в процессе решения того, кто станет кандидатом от нее. После вчерашних выборов наш кандидат вроде как будет Джозеф Байден, но у Берни Сандерса небольшой отрыв от него», — заявил Конев.

Он отметил, что Майкл Блумберг, несмотря на огромные вложенные в гонку деньги — больше полумиллиарда долларов, — выиграл только в одном штате. В других получил меньше, чем Элизабет Уоррен. Конев считает, что у него никаких шансов на победу нет. Вскоре после нашего разговора с Коневым, Блумберг действительно отказался от борьбы за пост президента США.

«Элизабет Уоррен вчера тоже проиграла свой штат Массачусетс. Думаю, что у нее шансов на победу мало. Но, возможно, она останется в гонке, чтобы у демократов был выбор. Она будет единственной женщиной в этой гонке. К сожалению, СМИ в США не упоминали о ней, говорили только об этих мужчинах, которым за 76 лет», — добавил собеседник «360».

Более прогрессивные и молодые люди, по словам советника, поддерживают 78-летнего Берни Сандерса. Вторая категория — более пожилые и консервативные люди — отдают предпочтение 77-летнему Байдену.

«У нас демократические выборы. И это демократические выборы не по всей стране, а комбинация мелких выборов в каждом штате, поэтому очень интересная математика получается», — добавил Конев. Он напомнил, что потом еще будут голосовать делегаты. Это процесс живой.

Я, в принципе, рад, что у нас такая демократичная система, что у нас кандидаты проводят открытые дебаты, и я думаю, что у демократов будет кандидат, который победит Дональда Трампа Антон Конев советник Демократической партии.

Во время партийных праймериз происходит официальное выдвижение кандидатов в президенты. C 1988 года демократ, побеждавший по итогам «Супервторника», становился кандидатом в президенты. На праймериз республиканцев в большинстве штатов побеждает действующий президент США Дональд Трамп. Следующий «Супервторник» пройдет 10 марта в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота и Вашингтон. Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года.