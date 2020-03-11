Трамп выиграл праймериз в Миссури и Миссисипи, а Байден в Мичигане

Действующий президент США Дональд Трамп выиграл первичные выборы (праймериз) в штатах Миссури и Миссисипи. Кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джозеф Байден, гарантировал себе победу в Мичигане.

Штаб избирательной кампании Трампа сообщил о его победе в соцстеях. Трамп поблагодарил избирателей двух штатов в Twitter. Американские СМИ утверждают, что интриги никакой не было, так как в этих регионах у Трампа нет соперников. У него уже есть поддержка 830 делегатов, для выдвижения кандидатом от Республиканской партии надо получить 1276 голосов. Недостающие Трамп может добрать на съезде партии, который состоится 24–27 августа в Шарлотте (Северная Каролина).

Один из его вероятных соперников, Джозеф Байден, гарантировал себе победу в штате Мичиган. На праймериз отбирались делегаты, готовые поддержать тех или иных кандидатов-демократов. Всего их 125 человек. По данным телеканала Fox News, Байден собрал около 53% голосов.

Дональд Трамп дал Байдену прозвище — «сонный Джо». Он не упускает случая публично посмеяться над его возрастом и умственными способностями.