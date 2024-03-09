Мир 09 марта 2024, 11:28 Трамп встретился с Орбаном во Флориде Трамп во Флориде обсудил с Орбаном защищенность границ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/globallookpress

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Бывший президент США Дональд Трамп встретился в своем имении во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу американского политика.

«Трамп и Орбан на встрече в Мар-а-Лаго обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации», — передали представители экс-президента.

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Венгерский политик на своей странице в соцсети Facebook* написал о встрече, назвав Трампа президентом.

«Сделайте Америку снова великой, господин президент!» — заявил Орбан.

На встрече также присутствовали и ближайшие сотрудники политиков, в частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отметило издание MTI.

Ранее Трамп раскритиковал обращение нынешнего лидера США Джо Байдена к конгрессу. Речь преемника о положении союза он назвал худшей из когда-либо произнесенных и позором для страны.

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